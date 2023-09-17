Кожевников — в день рождения Овечкина: вся страна ждёт, когда он побьёт рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.

«Я жду очень сильно, и вся страна ждёт, когда он побьёт рекорд Гретцки. Он играет не на высоком, а на высочайшем уровне на протяжении 20 лет. Я считаю, что ему по контракту ещё два года будет играть, и дай бог, чтоб без травм Саша прошёл. Мы все за него болеем и переживаем. Это наша гордость для страны. Поздравляем его с днём рождения», — сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».