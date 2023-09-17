Кожевников — в день рождения Овечкина: вся страна ждёт, когда он побьёт рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.
«Я жду очень сильно, и вся страна ждёт, когда он побьёт рекорд Гретцки. Он играет не на высоком, а на высочайшем уровне на протяжении 20 лет. Я считаю, что ему по контракту ещё два года будет играть, и дай бог, чтоб без травм Саша прошёл. Мы все за него болеем и переживаем. Это наша гордость для страны. Поздравляем его с днём рождения», — сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».
- 17 сентября 2023
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
19:00
-
18:46
-
18:26
-
18:12
-
18:06
-
17:45
-
17:27
-
17:11
-
17:00
-
16:43
-
16:29
-
16:22
-
16:11
-
15:56
-
15:44
-
15:28
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:20
-
14:02
-
13:52
-
13:34
-
13:20
-
13:00
-
12:34