Журналист The Athletic рассказал, кого считает более перспективным — Мичкова или Демидова

Журналист Скотт Уилер в статье на портале The Athletic ответил на вопрос, кого считает более перспективным — форварда «Сочи» Матвея Мичкова или нападающего СКА Ивана Демидова.

«Иван Демидов или Матвей Мичков, кто более перспективный? Мичков. Демидов обладает впечатляющим талантом и выглядит перспективным игроком звёздного уровня. Но я также думаю, что он — новая блестящая игрушка и люди могут потерять из виду историю Мичкова.

Мичков является более опасным из них двоих, особенно как снайпер. У него есть небольшое преимущество в работе кистями. В то время как Демидов лучше катается на коньках и на 2,5 см выше, я считаю, что статистический профиль Мичкова и оценка мастерства Матвея делает его лучше Демидова», — написано в статье.

В текущем сезоне Иван Демидов сыграл за СКА четыре матча без набранных очков. Матвей Мичков провёл одну игру за СКА, в которой результативными баллами не отметился. После перехода в «Сочи» на его счету две голевые передачи в двух матчах.