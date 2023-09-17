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Майк Бэбкок уйдёт с поста главного тренера «Коламбуса» — Фридман

Майк Бэбкок уйдёт с поста главного тренера «Коламбуса» — Фридман
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщает, что Майк Бэбкок уйдёт с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщает другой журналист Фрэнк Серавалли, расследование, проведённое НХЛПА, не оставило Бэбкоку возможности продолжить работу тренером.

Напомним, ранее «Коламбус Блю Джекетс» начал расследование в отношении главного тренера. Майка Бэбкока обвиняют в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов.

Капитан «Коламбуса» Бун Дженнер заявил, что просьба о фото была более чем корректной, а Бэбкок просто пытался получше узнать игроков команды и сам делился с ними фотографиями своей семьи.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.

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