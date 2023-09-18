Майк Коммодор — о Майке Бэбкоке: собирай свое барахло и езжай домой навсегда

Майк Коммодор высказался об отставке главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Майка Бэбкока.



Вчера, 17 сентября «Коламбус» подтвердил отставку с поста главного тренера Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов. Специалист проработал два клубе два месяца



«Народ! Позвольте мне заявить во всеуслышание… Эй, Майк Бэбкок, ты высокомерный кусок дерьма… Ты был хищником на протяжении всей карьеры… Сегодня ты наконец-то получил по заслугам… Собирай свое барахло и езжай домой навсегда… Официально: ты токсик», – написал бывший защитник «Детройта» Майк Коммодор.

Бэбкок является тренером с 1987 года. За свою тренерскую карьеру Бэбкок работал в 13 разных команда: «Уитли Уорриорз, «Колледж Ред-Дир», «Мус-Джо Уорриорз», «Летбриджский университет», «Спокан Чифс», «Цинциннати Майти Дакс», «Анахайм Майти Дакс», «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мейпл Лифс», «Университет Саскачевана», «Коламбус Блю Джекетс», а также возглавлял молодежную сборную Конады и пять раз основную сборную.