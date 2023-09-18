ESPN: уход Бэбкока может иметь разрушительные последствия для генменеджера «Коламбуса»

Журналист ESPN Грег Вышински рассказал о возможных последствиях увольнения Майка Бэбкока для генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнена.

«Невозможно обойти стороной то, насколько ужасна эта ситуация для руководства «Блю Джекетс». Обозреватель The Columbus Dispatch написал, что это «позор для Джона Дэвидсона, президента команды по хоккейным операциям, и Ярмо Кекяляйнена, генерального менеджера».

Невозможно обойти стороной тот факт, что эта катастрофа обрушилась непосредственно на Кекяляйнена. В июле он сообщил средствам массовой информации, что команда провела «должную осмотрительность» при проверке Бэбкока на эту должность. Именно Кекяляйнен поручился за него как тренера и человека, имевшего личные отношения с Майком с конца 1990-х годов. Подобный конфуз может иметь разрушительные последствия для статуса Кекяляйнена.

Бэбкок больше не будет главным тренером НХЛ, и точка. Никакие интервью в СМИ, призванные очистить его репутацию, никакие клятвы новых работодателей о том, как он изменился – ничто из этого не сможет смыть токсичность расставания с командой ещё до начала тренировочного лагеря», — написал Вышински.