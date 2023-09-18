Кожевников – о Бэбкоке в КХЛ: наши тренеры всё знают, а мы смотрим в другой курятник

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, нужен ли в КХЛ тренер Майк Бэбкок, который был уволен из «Коламбус Блю Джекетс» накануне.
«Нужен ли Майк Бэбкок в КХЛ? У нас хватает своих тренеров, посмотрите, сколько свободных людей без работы. Конечно, здесь всё зависит от руководства. Есть у нас такие деятели, которые смотрят за океан. Точнее, были. Игорь Ларионов в «Торпедо» всем всё показал и доказал, куда смотреть. У Игоря чисто советская школа хоккея, теперь он стал отличным тренером. Я всегда только за наших, они везде поиграли, всё знают, а мы зачем-то смотрим в другой курятник», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, канадского специалиста уволили из «Коламбус Блю Джекетс» в связи со скандалом.
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