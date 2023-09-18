«Хороший мотиватор, не умеет держать зла». Бердников — о работе с Андреем Назаровым

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Вадим Бердников рассказал о совместной работе с известным специалистом Андреем Назаровым.
«С Андреем Викторовичем мы поработали в «Тракторе», «Витязе» и «Северстали». С ним было интересно. В Челябинске он только начал свою тренерскую карьеру, а потом уже менял стратегию. Назаров ведь тоже был тафгаем, он весёлый человек. Хороший мотиватор, и его лучшее качество в том, что он не умеет держать зла. Прошла игра – обсудили и он забыл. А некоторые могут неделю помнить эпизод. У Назарова каждый день был как новый, и он всегда старался шутить.
Вспоминаю момент, когда мы с «Трактором» ехали на предсезонку в Финляндию, а там было шесть часов на автобусе. Перед поездкой Назаров сказал молодым ребятам и новичкам что-то выучить – стих, песню или анекдот, и потом рассказать в пути. Сейчас весело это вспоминать», — сказал Бердников в интервью «РБ Спорт».
Ранее Вадим Бердников рассказал о работе детским тренером в США и стоимости обучения в хоккейных школах страны.
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