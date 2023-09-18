Агент нападающих «Лады» Шумакова и Фисенко назвал сроки восстановления игроков

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающих «Лады» Сергея Шумакова и Михаила Фисенко, назвал сроки восстановления игроков.
«Шумаков должен вернуться в строй в ближайшее время, дней через 10. Фисенко выбыл на две-три недели. Он получил повреждение нижней части тела в недавнем гостевом матче «Лады» с магнитогорским «Металлургом», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне 30-летний Шумаков выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Шумаков принял участие в одной игре за минчан, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне Сергей провёл четыре матча, в которых отметился лишь шестью минутами штрафа с показателем полезности «-2».
Фисенко в текущем сезоне провёл семь матчей, в которых набрал 1 (1+0) очко.
- 18 сентября 2023
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