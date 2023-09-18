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Агент Шуми Бабаев: Бэбкок нам не нужен. Будет ли у него мотивация трудиться в КХЛ?

Агент Шуми Бабаев: Бэбкок нам не нужен. Будет ли у него мотивация трудиться в КХЛ?
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Известный агент Шуми Бабаев рассказал, что не ждёт в КХЛ канадского специалиста Майка Бэбкока, который был уволен из «Коламбус Блю Джекетс» накануне.

«Майк Бэбкок нам не нужен, надо давать возможность нашим ребятам развиваться, у нас достаточно хороших тренеров. Тот же Крикунов помогает в московском «Динамо», Юрзинов — в СКА, Михайлов — в ЦСКА, смена поколений идёт. Бэбкока трудно сравнивать с нашими специалистами, это всё-таки работа на другом уровне. Вопрос, будет ли у него мотивация трудиться в КХЛ? В целом, конечно, он специалист высокого уровня. В качестве тренера-консультанта в клубе КХЛ для него был бы неплохой вариант», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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