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«Лада» обыграла «Трактор» и одержала четвёртую победу в пяти матчах

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Первый период завершился без голов. На 25-й минуте встречи Семён Дер-Аргучинцев, реализовав численное большинство с передачи Сергея Телегина, вывел челябинцев вперёд. На 30-й минуте Глеб Булычёв сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс. На 57-й минуте Никита Аноховский вывел тольяттинцев вперёд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях сыграет с «Сочи». «Лада» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 21 сентября.