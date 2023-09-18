Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» обыграла «Трактор» и одержала четвёртую победу в пяти матчах

«Лада» обыграла «Трактор» и одержала четвёртую победу в пяти матчах
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Дер-Аргучинцев (Телегин) – 24:30 (5x4)     1:1 Булычёв (Кугрышев, Джозефс) – 29:33 (5x5)     1:2 Аноховский (Алтыбармакян, Романов) – 56:55 (5x5)    

Первый период завершился без голов. На 25-й минуте встречи Семён Дер-Аргучинцев, реализовав численное большинство с передачи Сергея Телегина, вывел челябинцев вперёд. На 30-й минуте Глеб Булычёв сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс. На 57-й минуте Никита Аноховский вывел тольяттинцев вперёд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях сыграет с «Сочи». «Лада» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 21 сентября.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» уступил «Ладе» и прервал пятиматчевую победную серию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android