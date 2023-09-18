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«Салават» снял вратаря в овертайме и забил решающий гол «Торпедо» при игре «пять на три»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Лещенко принёс своей команде победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Форвард отличился в овертайме.

Под занавес основного времени защитник нижегородцев Михаил Орлов получил двухминутное удаление. На овертайм команды вышли, играя в формате «четыре на три». После стартового вбрасывания вратаря «Салавата» Александра Самонова заменили на дополнительного полевого игрока — «пять на три». В таком формате Лещенко и забил решающий гол.

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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).