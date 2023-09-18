Гатиятулин назвал причины поражения «Трактора» в матче с «Ладой»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Ладой». Челябинцы уступили со счётом 1:2. Наставник «Трактора» поделился мыслями о частых поражениях именно в третьих периодах. Кроме того, Гатиятулин объяснил, почему оставил вратаря Зака Фукале в запасе. Главный тренер «Трактора» также высказался о проблемах челябинского клуба в нападении.

«Первый период начали не так, как хотели. Не хватало нацеленности на ворота. Потом это пришло, но в завершении не хватило точности. Пропустили голы на своих ошибках и не смогли забить свои моменты. Из восьми матчей текущего чемпионата «Трактор» проигрывает в пяти в третьих периодах? Конечно, разбираем эти моменты, обращаем внимание. Видимо, теряем концентрацию. Такие игры нужно уметь играть правильно.

Сегодня дали отдохнуть Заку Фукале? Да, предыдущие матчи отняли много сил. Посмотрели состояние и приняли решение, что будет играть Сергей Мыльников. Он здорово провёл матч. Надо всем помогать друг другу. В пропущенных шайбах мы не помогли нашему вратарю.

Большое преимущество по броскам, но всего лишь одна заброшенная шайба? Реализация подводит. Неплохая нацеленность, много моментов создаём, но не хватает завершения. Разберём игру, акцентируем внимание на тех моментах, где мы должны быть сильнее. Сегодняшняя встреча — это полное повторение матча с «Ладой», который был в Челябинске неделю назад? Выводы сделаны были. Надо добавить в реализации, тогда всё будет по-другому.

С таким подбором игроков почему такой не самый зрелищный хоккей? Соглашусь, что мало забиваем. Собираемся играть в атакующий хоккей. Бóльшую часть времени мы проводим именно в атаке. Есть моменты, но надо быть ещё более сконцентрированными в завершении. Можно сказать, что «Лада» – неудобный соперник для «Трактора»? Дело не в этом. Концентрация должна быть весь матч.

У «Лады» много заблокированных бросков сегодня, не тревожит ли, что много шайб «ушли» в игроков соперника? Да. Мы в перерывах делали акцент на этом. Соперник блокирует, и надо сыграть чуть хитрее. Возможно, большое желание забить гол, поэтому такие решения. Это можно как-то тактически поправить? Когда разбираем видео, то все видят и соглашаются. В игре пока ещё не научились. Процесс идёт, и акцентируем внимание, как играть против такой обороны.

Кто из травмированных поедет на выезд? Кравцов, Попов, Марушев — не едут. В ходе присоединятся ребята из «Челмета». Александр Рыков сейчас неплохо выглядит. Посмотрим на состояние игроков», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».