Главный тренер «Лады» прокомментировал вторую победу над «Трактором» в сезоне

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о победе в матче с «Трактором». Тольяттинская команда переиграла челябинцев со счётом 2:1. Для «Лады» эта победа стала второй для команды в матчах с «Трактором» в сезоне. Браташ также поделился мнением о том, почему тольяттинцы получили много удалений. Кроме того, главный тренер «Лады» высказался о второй победе над «Трактором» в сезоне.

«Наши ребята – молодцы. Они очень старались выполнять то задание, которое получили перед игрой. В награду за их труд пришла победа.

Второй матч подряд с «Трактором» и вторая победа? Эта встреча третья для нас с «Трактором» в этом сезоне. Первую мы проиграли. Сегодня просто повезло.

С чем связано такое количество удалений у нашей команды? Это к судьям, скорее, вопрос. Почему они нас удаляли больше, чем игроков соперника. Не ко мне вопрос», — приводит слова Браташа официальный сайт «Трактора».