Жамнов объяснил, почему два лидера «Спартака» не смогли сыграть с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после поражения в матче с московским «Динамо» (3:6) и ответил на вопрос, почему не сыграли лидеры команды — Иван Морозов и Александр Бурмистров.

«Не хотели ли дать отдохнуть Рыбару после его гениального матча с ЦСКА? Мы и с Патриком разговаривали, и у нас есть тренер вратарей, который контактирует с ними и следит за их состоянием. Поэтому было принято решение сегодня поставить Патрика. Как будет дальше – посмотрим. Вы поймите, что для всех игроков была нагрузка, всё-таки было четыре матча через день, и все четыре матча были тяжёлыми – это и «Витязь», и СКА, и ЦСКА, и «Динамо».

Конечно, тут какая-то усталость накапливается, но это нормальные вещи. Двигаемся дальше. Порадовало, что ребята бились до конца. Это радует. Из каждого поражения надо делать правильные выводы и брать больше позитива, чем негатива. Ясно, что были ошибки, но все ошибаются. Их исключить невозможно, просто надо делать правильные выводы, чтобы этих ошибок не совершать в дальнейшем.

Талалуеву дали отдохнуть, это ротация. Морозов и Бурмистров пропустили матч из-за микротравм. Не стали форсировать. Как говорится, сезон длинный и он только начинается. Будем смотреть день за днём, как у них будут происходить улучшения. Конечно, ребят не хватило», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.