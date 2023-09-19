The Athletic назвал условия будущих контрактов для звёзд — ограниченно свободных агентов

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Журналистка The Athletic Шайна Голдман назвала пять хоккеистов НХЛ, чьи контракты рассчитаны до конца сезона-2023/2024, которые могут, будучи ограниченно свободными агентами, переподписать соглашения раньше завершения сезона. Кроме того, она рассказала о вероятных условиях новых договоров.

Весь топ-5:

Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»: $ 10,5 млн на восемь лет/$ 12 млн на семь лет;

Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс»: $ 12–13 млн на семь лет;

Мориц Зайдер, «Детройт Ред Уингз»: краткосрочный вариант: двух- или трёхлетний контракт с кэпхитом $ 5 млн; среднесрочный вариант: $ 6,5 млн на пять лет; долгосрочный вариант: $ 10–11 млн.

Мэтти Бенирс, «Сиэтл Кракен»: $ 9 млн/$ 12 млн на семь лет;

Оуэн Пауэр, «Баффало Сэйбрз»: долгосрочный контракт с кэпхитом $ 8–10 млн.