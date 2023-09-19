The Athletic назвал условия будущих контрактов для звёзд — ограниченно свободных агентов

Журналистка The Athletic Шайна Голдман назвала пять хоккеистов НХЛ, чьи контракты рассчитаны до конца сезона-2023/2024, которые могут, будучи ограниченно свободными агентами, переподписать соглашения раньше завершения сезона. Кроме того, она рассказала о вероятных условиях новых договоров.
Весь топ-5:
Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»: $ 10,5 млн на восемь лет/$ 12 млн на семь лет;
Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс»: $ 12–13 млн на семь лет;
Мориц Зайдер, «Детройт Ред Уингз»: краткосрочный вариант: двух- или трёхлетний контракт с кэпхитом $ 5 млн; среднесрочный вариант: $ 6,5 млн на пять лет; долгосрочный вариант: $ 10–11 млн.
Мэтти Бенирс, «Сиэтл Кракен»: $ 9 млн/$ 12 млн на семь лет;
Оуэн Пауэр, «Баффало Сэйбрз»: долгосрочный контракт с кэпхитом $ 8–10 млн.
- 19 сентября 2023
-
11:22
-
11:10
-
10:58
-
10:36
-
10:18
-
09:57
-
09:34
-
09:17
-
08:58
-
08:35
-
01:00
- 18 сентября 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:07
-
22:01
-
21:54
-
21:52
-
21:52
-
21:42
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
20:54