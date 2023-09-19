Бэбкок просил генменеджера «Коламбуса» показать ему фотографии в телефоне

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен высказался о ситуации с экс-наставником клуба Майком Бэбкоком, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов. Функционер также поговорил с игроками в понедельник утром и извинился за «любые неудобства или неловкие ситуации», которые мог создать бывший главный тренер.

«Это был его способ представить свою семью и попросить меня показать ему свою семью. Лично у меня с этим проблем не было, но я понимаю, что это может поставить кого-то в неудобную и неловкую ситуацию.

Я не верю, что со стороны Майка были какие-то злые намерения в том, как он общался с нашими игроками, чтобы лучше с ними познакомиться. Однако, независимо от того, было это намерение или нет, некоторым нашим игрокам не нравились его методы, и это вызывало беспокойство. Когда мы собрали информацию и провели многочисленные обсуждения как внутри, так и за пределами команды, стало совершенно ясно, что вызванные этим отвлекающие факторы были слишком велики и они оказывают негативное влияние на наших игроков.

Хотя в прошлом ко мне приходили игроки с проблемами, между руководством и игроками непростые отношения из-за расстановки сил. Игрокам не так-то просто всегда быть честными в том, что они чувствуют или что происходит в их жизни, и демонстрировать уязвимость перед нами, когда они находятся в положении, требующем выбора своего будущего в хоккее.

Назначение Бэбкока? Очевидно, что это была ошибка, и ответственность за это лежит на мне. Мы поняли, куда всё идёт в ситуации с Майком, ещё до того, как наняли его, и понимаем критику сейчас, когда всё пошло не так, как мы планировали. Майк был нанят на основе личных отношений, которые у нас были с ним, и отзывов, которые мы получили от многочисленных людей в хоккее, которых мы уважаем, а также обширных разговоров с Майком.

Очевидно, справедливо подвергать сомнению нашу комплексную осмотрительность, но я могу заверить вас, что она соблюдалась тщательно», — приводит слова Кекяляйнена ESPN.