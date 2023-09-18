Ларионов: в отличие от Бэбкока, я не захожу в соцсети и фотографии игроков «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ) рассказал, какую музыку слушают в команде.

«Вы знаете, в отличие от коуча Майка Бэбкока, я не захожу в социальные сети и фотографии наших игроков (смеётся). У меня есть свои преференции, которые люблю сам. Это классический рок. Но музыка, которую ребята включают и в раздевалке, и в зале, — это их приоритет. У них разная музыка. И российская, и рэп. Да, она, может быть, мне неприятна. Да, может быть, она не моего стиля. Но это их среда, это их поле, где они чувствуют себя комфортно. Их раздевалка, где они должны готовиться так, как они готовятся.

Кто отвечает за музыку? Иногда фермер — Дэни Бокун. Когда в зале. Раньше был Круч (Алексей Кручинин. — Прим. «Чемпионата»), до травмы. А сейчас я даже не интересуюсь. Главное, чтобы у них был фокус, чтобы были сконцентрированы на матче, выходили с полной отдачей», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.