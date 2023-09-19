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Сидни Кросби приехал к дому болельщика «Питтсбурга», чтобы вручить сезонный абонемент

Сидни Кросби приехал к дому болельщика «Питтсбурга», чтобы вручить сезонный абонемент
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в рамках традиционной акции приехал к дому болельщика клуба, сообщает пресс-служба «пингвинов» в «Твиттере».

Канадский нападающий передал фанату абонемент на сезон-2023/2024.

«Когда ты понимаешь, что Сидни Кросби доставляет тебе абонементы», — говорится в сообщении.

Напомним, новый сезон стартует для «Питтсбурга» 11 октября. «Пингвинз» на домашнем стадионе примут «Чикаго Блэкхоукс». Встреча стартует в 3:00 мск.

36-летний Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Канадский нападающий всю карьеру отыграл в «Питтсбурге», будущий сезон станет для него 19-м. В регулярных чемпионатах капитан «Пингвинз» принял участие в 1190 матчах, в которых записал на свой счёт 1502 (550+952) балла.

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