Стала известна зарплата экс-нападающего «Сент-Луиса» в «Салавате Юлаеве»

Стала известна заработная плата канадского нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, сообщает «Спорт-экспресс».
Отмечается, что за сезон в составе уфимцев 30-летний форвард получит 55 млн рублей. Бонусами Ливо максимум может заработать 9 млн — в том случае, если наберёт по итогам регулярного чемпионата 40+ очков. Если канадец запишет на свой счёт от 30 до 39 баллов, то получит 6 млн; от 20 до 29 очков — 3 млн.
Таким образом, Ливо не входит даже в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков «Салавата». Канадец расположился на четвёртом месте. Он уступает нападающему Александру Шарову (65 млн), защитнику Михаилу Науменкову (60 млн) и форварду Александру Хмелевски (57 млн).
Напомним, сегодня, 15 сентября, Ливо заключил однолетнее соглашение с «Салаватом».
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