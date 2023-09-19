Владельцы «Коламбуса» выступили с заявлением после ухода Майка Бэбкока

Группа владельцев «Коламбус Блю Джекетс» выступила с заявлением после увольнения главного тренера Майка Бэбкока в связи со скандалом.
«Группа владельцев глубоко разочарована событиями прошлой недели. На протяжении всего этого процесса мы поддерживали контакт с Джоном Дэвидсоном, Ярмо Кекяляйненом и нашей командой менеджеров. Мы были полностью согласны с уходом Майка Бэбкока и назначением Паскаля Венсана.
После прошлого сезона у нас был откровенный разговор с нашим руководством о целях и ожиданиях относительно роста и прогресса на льду в сезоне-2023/2024. Эти ожидания всё ещё актуальны и могут быть достигнуты, поэтому сейчас мы не ожидаем дальнейших изменений в составе нашей команды. Мы продолжим регулярное общение с нашим хоккейным руководством и с нетерпением ждём захватывающего сезона», — сказано в заявлении.
Напомним, Бэбкока обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов.
- 19 сентября 2023
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