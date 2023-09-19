Белов назвал причины неудачной игры «Витязя» в сезоне-2023/2024

Экс-тренер сборной России, «Ак Барса», московского «Динамо», «Витязя» и «Лады» Валерий Белов рассказал о причинах неудачной игры подмосковного клуба в сезоне-2023/2024.

«В общей сложности семь лет отдал «Витязю». Безусловно, есть переживания из-за того, что подмосковный клуб после восьми туров с тремя очками замыкает турнирную таблицу.

Здесь комплекс причин. Во-первых, уменьшение лимита на легионеров отразилось на «Витязе», где всегда аккуратно подбирали легионеров и они находились на лидерских ролях.

Во-вторых, в силу ряда субъективных моментов «Витязь» потерял несколько талантливых воспитанников, эта кадровая волна где-то захлестнула команду. Тем более что многие прямые конкуренты — например, «Спартак», минское «Динамо», «Сочи», тот же «Куньлунь» — летом существенно усилились. Это видно по турнирной таблице, на Западе произошла перегруппировка сил.

«Витязю» посоветую не уходить в негатив, надо искать позитив. Например, у них есть вратарская бригада Дорожко — Шикин, которая одна из самых сбалансированных на Западе и от которой можно оттолкнуться. Хорошие вратари — это большой фактор. В прошлом сезоне «Нефтехимик» выкарабкался и вышел в плей-офф даже после десяти поражений на старте. Есть потенциал вернуться в кубковую гонку и у «Витязя», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее нападающий «Витязя» Станислав Яровой оценил поражение от «Ак Барса» (4:5 ОТ) и поделился мыслями по поводу отъезда в НХЛ, где его задрафтовала «Каролина Харрикейнз».