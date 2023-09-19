Голкипер «Витязя» Шикин: нам немного не хватает хоккейного бога

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (4:5 ОТ) и высказался о неудачной игре клуба в сезоне-2023/2024.

«Всё-таки у нас довольно серьёзно обновился состав. Наверное, не хватило опыта командной игры немного. Ребята молодцы, все бились. Я считаю, что это хороший результат. Мы начинаем понимать игру и требования тренерского штаба. Думаю, дальше будем набирать обороты.

Дмитрий Яшкин оформил хет-трик, как с ним бороться на пятаке? Это его конёк. Он воспользовался своими лучшими качествами. Опять же, у нас не хватает опыта. Начинаем с ним бороться на пятаке, чего делать категорически нельзя, нужно контролировать его клюшку. Мы всё-таки пытаемся сдвинуть двухметрового и 100-килограммового мужчину, который на этом собаку съел.

Давит ли на команду результат? Всё через работу. Мы работаем, не обращаем внимания на результат. Немного не хватает хоккейного бога, который бы нам помог. Думаю, дальше будет лучше», — цитирует Шикина «РБ Спорт».

После поражения от казанского клуба Шикин разломал клюшку о штангу ворот.