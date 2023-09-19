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«Чикаго Блэкхоукс» проведёт сезон-2023/2024 без капитана

«Чикаго Блэкхоукс» проведёт сезон-2023/2024 без капитана
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«Чикаго Блэкхоукс» проведёт сезон-2023/2024 без капитана. Об этом сообщил The Athletic генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон.

Напомним, с 2008 года капитаном «Чикаго» был Джонатан Тэйвз, который в текущее межсезонье покинул команду. Тэйвз помог «Блэкхоукс» выиграть Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. 13 сентября защитник «Чикаго» Сет Джонс заявил, что хотел бы быть новым капитаном команды.

Как сообщает TSN, последний раз «Блэкхоукс» провели год без капитана в сезоне-2007/2008.

Ранее первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард оформил хет-трик за «Чикаго Блэкхоукс» на турнире новичков Tom Kurvers Prospect Showcase. «Чикаго Блэкхоукс» встречался с «Сент-Луис Блюз» и одержал победу с крупным счётом 5:0.

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