Защитник «Тампы» Сергачёв рассказал о любимом занятии в выходной
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о любимом занятии в выходной день.
«Провожу время с семьёй. Классический ответ, да? Мы купили лодку, поэтому катаемся на ней и отдыхаем. У меня есть пара водных мотоциклов. Всё для семейного отдыха на воде», — цитирует Сергачёва ESPN.
Сергачёв набрал 64 (10+54) результативных балла в 79 матчах регулярного чемпионата — 2022/2023, что стало его лучшим показателем в карьере.
25-летний игрок обороны становился двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «молний» в 2020, 2021 годах. На чемпионате мира в Словакии в 2019 году Михаил стал бронзовым призёром.
Ранее Сергачёв ответил на вопрос, почему россиян не выгнали из НХЛ по политическим причинам.
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