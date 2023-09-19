Якупов: Бурк ничего не говорил, пока я был в НХЛ. А через 10 лет выдал, я был в шоке

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о словах бывшего генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» Брайана Бурка про интервью с игроком перед драфтом 2012 года.
«Вообще-то у меня были хорошие встречи с «Торонто». Там всегда было много людей, однажды мы ходили в ресторан. Кажется, Брайана Бурка там не было. Я старался не быть занозой в заднице, ничего плохого не говорил. Не помню, чтобы у меня было плохое интервью с «Торонто». Наверное, мне было страшно от всего давления и я хотел домой. И по-английски не мог нормально изъясняться, правильно произносить слова. Но мне кажется, Брайан Бурк ошибается, говоря, что я был засранцем на интервью. Меня это удивило.
Подло вот так говорить у кого-то за спиной? Да, я тоже так думаю. Даже не помню, видел ли его там. Наверное, где-то видел… Я однажды там пошёл на тренировочную арену, работал с физио и тренером по силовой подготовке, они меня проверяли перед драфтом. Мне казалось, всё было нормально. Обычный паренёк без английского, который старался делать всё, что мог. С «Эдмонтоном» было так же.
Так что если говорить про Бурка, то я удивлён, почему он ничего не говорил, пока я играл в лиге. А через 10 лет выдал. Я был в шоке», — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.
- 19 сентября 2023
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