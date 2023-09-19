Первый номер драфта НХЛ 2023 года нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард высказался о возможной игре за сборную Канады на Олимпийских играх с участием сильнейших игроков мира.
«Я ещё не играл в НХЛ, поэтому мне придётся многое доказать, прежде чем меня выберут в такую команду. Но если бы это произошло и я смог бы быть с этими парнями, это было бы невероятно.
Даже если бы я просто наблюдал за происходящим, было бы очень круто увидеть такой турнир», — приводит слова Бедарда The Athletic.
Коннору Бедарду было 4 года в феврале 2010 года, когда Сидни Кросби забил «золотой гол» на Олимпиаде в Ванкувере в финальной встрече с США (3:2).
Ранее нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выразил сожаление, что его поколение до сих пор не сыграло на Олимпиаде за сборную Канады с участием игроков НХЛ.
- 19 сентября 2023
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