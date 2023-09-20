«Оттава» подписала новый контракт с Егором Соколовым

«Оттава Сенаторз» согласовала условия однолетнего двустороннего соглашения с нападающим Егором Соколовым, сообщает официальный сайт клуба. По контракту форвард заработает $775 тыс. если будет играть в НХЛ и $120 тыс. при выступлениях в АХЛ.

Уроженец Екатеринбурга 23-летний Соколов провёл большую часть сезона-2022/2023 в АХЛ в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин установил новые рекорды профессиональной карьеры во всех основных статистических категориях. Он набрал 59 (21+38) очков и заработал 72 минуты штрафа за 70 игр регулярного сезона. Также Соколов участвовал в пяти матчах за «Оттаву» в НХЛ, набрав 2 (1+1) очка. Первую шайбу в своей карьере в лиге он забросил в домашнем матче с «Тампа-Бэй» (7:4) 8 апреля.

«Егор стабильно прогрессировал в каждом из своих первых трёх профессиональных сезонов. Он прирождённый бомбардир, но также он усердно работал над другими аспектами своей игры. И мы, и игрок ожидаем, что в следующем году он продолжит движение по восходящей траектории», — сказал генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион.

Соколов был выбран клубом из столицы Канады на драфте-2020 под 61-м общим номером.