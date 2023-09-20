«Монреаль» обменял в «Ванкувер» вратаря, взятого полтора месяца назад у «Питтсбурга»

«Монреаль» и «Ванкувер» произвели обмен игроками, сообщают официальные сайты клубов. «Канадиенс» взяли у «Кэнакс» нападающего Таннера Пирсона и выбор в третьем раунде драфта-2025. Клуб из Британской Колумбии взамен получил вратаря Кейси Десмита.

31-летний канадец Пирсон пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Он сыграл только в 14 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 5 (1+4) очков. Всего за карьеру в НХЛ канадец поучаствовал в 590 встречах, в которых заработал 272 (133+139) балла за результативность.

32-летний американец Десмит в прошлом сезоне играл за «Питтсбург Пингвинз». Он сыграл в 38 матчах и пропускал в среднем 3,17 гола за матч. Процент отражённых бросков составил 90,5. Десмит был обменян в «Монреаль» 6 августа и теперь был обменян во второй раз за межсезонье. За карьеру в НХЛ вратарь провёл 134 матча, в которых в среднем пропускал 2,81 гола с 91,2 процента отражённых бросков.