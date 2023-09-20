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Вячеслав Основин стал игроком минского «Динамо»

Вячеслав Основин стал игроком минского «Динамо»
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Минское «Динамо» в своих социальных сетях объявило о переходе нападающего Вячеслава Основина. Контракт с хоккеистом заключён на один год.

29-летний Основин сыграл в КХЛ 532 матча с учётом плей-офф Кубка Гагарина и набрал в них 162 (87+75) очка при показателе полезности +14». За свою карьеру форвард успел поиграть за «Трактор», воспитанником которого является, московский ЦСКА, новосибирскую «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

Последним клубом Основина до перехода в «Динамо» была «Сибирь». В прошлом регулярном чемпионате нападающий сыграл за новосибирцев 55 матчей и набрал в них 22 (8+14) очка при показателе полезности «-3».

Минское «Динамо» идёт на девятом месте в Западной конференции с пятью набранными очками после шести сыгранных матчей.

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