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Сергей Светлов высказал мнение о критике Наиля Якупова

Сергей Светлов высказал мнение о критике Наиля Якупова
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Олимпийский чемпион Сергей Светлов высказался о критике нападающего «Нефтехимика» Наиля Якупова.

«Критика Наиля Якупова по делу? Когда нет результата, первым делом спрашивают с нас, тренеров, а также с лидеров. Это обычная и нормальная практика.

В своё время в «Амуре» некоторое время работал с Наилем Якуповым, это яркий, амбициозный, эмоциональный форвард. Он привык к лидерским ролям — но в том же «Авангарде» не всегда их получал, что, возможно, отразилось на психологии.

Считаю, что «Нефтехимик» обречён больше доверять Якупову, делать на него ставку, не обращать внимания на какие-то резкие интервью. А связка Наиля с его младшим братом Раулем вообще на витрине нижнекамского хоккея. Братские дуэты воспитанников всегда привлекают дополнительный интерес в регионе — к школе, к команде, к хоккею», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

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