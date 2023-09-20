Гончаров и Косов намерены продолжить карьеру, Сергиенко может вернуться в КХЛ
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Хоккейный агент Александр Черных рассказал о будущем своих клиентов защитника Максима Гончарова и нападающего Ярослава Косова, отметив, что оба игрока настроены продолжать свои профессиональные выступления.
«Максим Гончаров и Ярослав Косов тренируются, мы общаемся с клубами, обоим ищем варианты для трудоустройства. Оба намерены продолжать карьеру игроков. Юрий Сергиенко уехал играть в Словакию, чтобы быть в тонусе, но в его контракте есть пункт о том, что в случае поступления предложения из КХЛ его отпустят», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Последним клубом Гончарова был нижнекамский «Нефтехимик», Косова — омский «Авангард». Защитник Юрий Сергиенко играл за «Барыс».
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