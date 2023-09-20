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«У слабого старта ЦСКА две причины». Пашков объяснил поражения команды Фёдорова

«У слабого старта ЦСКА две причины». Пашков объяснил поражения команды Фёдорова
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о причинах слабого старта ЦСКА в сезоне.

«У невыразительного и слабого старта ЦСКА, на мой взгляд, две причины. Конечно, команда позднее всех вышла из отпуска и чисто физически по календарным дням недобрала в подготовительном процессе. Следует обратить внимание и на мотивацию игроков. Безусловно, она сейчас не может быть максимальной, над этим надо серьёзно работать. Посмотрим, как тренеры это сделают, какую работу проведут. ЦСКА в моё время поругивали за то, что армейцы беспрерывно выигрывали чемпионат СССР, но у команды тогда была исключительная мотивация. Именно она нужна москвичам и сейчас», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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