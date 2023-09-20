Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-нападающий клубов НХЛ Пол Байрон объявил о завершении карьеры

Экс-нападающий клубов НХЛ Пол Байрон объявил о завершении карьеры
Комментарии

Нападающий Пол Байрон официально объявил о завершении карьеры после 12 сезонов в НХЛ, сообщает пресс-служба «Монреаль Канадиенс». 34-летний бывший форвард назначен консультантом по развитию игроков канадского клуба.

Уроженец Оттавы дебютировал в НХЛ в сезоне-2010/2011 в составе «Баффало Сэйбрз», который выбрал его в шестом раунде (179-е место) на драфте в 2007 году. Байрон провёл четыре сезона за «Калгари Флэймз», набрав 46 очков в 130 играх до перехода в «Монреаль Канадиенс». В 521 матче НХЛ за «Сэйбрз», «Флэймз» и «Канадиенс» Байрон набрал 208 (98+110) очков, а также добавил пять голов и шесть передач в 38 играх плей-офф.

В прошлом году Байрон не провёл ни одной встречи. До этого четыре сезона подряд он был ассистентом капитана в «Монреале».

Материалы по теме
«Монреаль» обменял в «Ванкувер» вратаря, взятого полтора месяца назад у «Питтсбурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android