Голкиперу «Торонто» Мюррею предстоит серьёзная операция, Маззин не сыграет в сезоне

Голкиперу «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтту Мюррею на следующей неделе предстоит серьёзная операция, сообщает «твиттер» CapFriendly.
В минувшем сезоне Мюррей принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, пропустив 74 шайбы и при этом отражая 90,3% бросков. Канадец является конкурентом российского голкипера Ильи Самсонова за место в воротах «Мэйпл Лифс». На драфте Национальной хоккейной лиги 2012 года Мюррей был выбран «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде под общим 83-м номером.
Также сообщается, что защитник Джейк Маззин пропустит регулярный сезон-2023/2024. В прошлом сезоне на счету 34-летнего игрока обороны четыре матча и одна результативная передача.
Ранее нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Райан Ривз заявил, что уверен в успехе канадского клуба в розыгрыше Кубка Стэнли.
- 20 сентября 2023
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