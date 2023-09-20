Погоня Овечкина за Гретцки больше поможет «Вашингтону», чем навредит им — Розен

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен ответил на вопрос, повредит ли погоня капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки на игру команды.
«Это справедливый вопрос, но я думаю, что всё это может дополнять друг друга. Вполне возможно, что погоня Овечкина больше поможет «Кэпиталз» в турнирной таблице, чем навредит им. Такое произошло в прошлом сезоне, когда он гнался за 800-м голом в лиге и вторым местом Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги. «Кэпиталз» выиграли пять матчей подряд, что привело к 800-му голу Овечкина, которого он достиг, оформив хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхоукс» 13 декабря», — написал Розен в статье на сайте НХЛ.
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».
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