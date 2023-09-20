Сайт НХЛ дал прогноз на количество голов Александра Овечкина в новом сезоне

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен дал свой прогноз на количество голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне.
«Сколько голов будет у Алекса Овечкина в новом сезоне? Более 40, если он останется здоровым и сыграет не менее 70 игр.
Овечкин не дал нам никаких поводов для сомнения в том, что он сбавит обороты. В прошлом сезоне он забил 42 гола в 73 играх и 50 голов в 77 играх в сезоне-2021/2022. В воскресенье ему исполнилось 38 лет, но его бросок по-прежнему лучший в НХЛ», — сказано в сообщении на сайте.
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».
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