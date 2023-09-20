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Зернов забил в овертайме «Автомобилисту», но перед этим нарушил правила и получил удаление

Зернов забил в овертайме «Автомобилисту», но перед этим нарушил правила и получил удаление
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

В овертайме форвард магнитогорского клуба Денис Зернов забросил шайбу, однако в моменте до гола нарушил правила, сыграв высоко поднятой клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам эпизода Зернов получил две минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой и две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.

В следующем матче «Металлург» отправится в гости к «Северстали» 23 сентября, «Автомобилист» проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым» 22 сентября.

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