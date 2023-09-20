Федерация хоккея Украины отстранила Шахрайчука от работы главным тренером сборной
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Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины отстранил Вадима Шахрайчука от исполнения обязанностей главного тренера национальной команды Украины, сообщает пресс-служба ФХУ.
Решение было принято 19 сентября в ходе рассмотрения дисциплинарного производства. Это решение является промежуточным. Следующее заседание по рассмотрению производства состоится 21 сентября. Причины такого решения неизвестны. Шахрайчук возглавил сборную в марте 2021 года. В этом сезоне он также возглавил «Киев Кэпиталз».
Вадим в составе национальной команды Украины провёл 83 матча, в которых набрал 94 (35+59) очка, участник зимних Олимпийских игр – 2002. В России Шахрайчук работал главным тренером новокузнецкого «Металлурга» в 2017 году.
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