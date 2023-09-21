Экс-игрок «Виннипега»: работа Мориса во «Флориде» поражает. Многие превзошли свой уровень

Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился мнением о главном тренере «Флориды Пантерз» Поле Морисе. С бывшим наставником «Виннипег Джетс» «пантеры» неожиданно дошли до финала Кубка Стэнли — 2023. Космачук играл под руководством Мориса в составе «реактивных».
«Мне понравилось играть под его руководством, это хороший тренер. Возможно, в его «Виннипеге» было слишком много звёзд – Шайфли, Уилер, Бафлин. Возможно, слишком много таланта. Во «Флориде» тоже есть звёзды – Ткачук, Экблад, но многие там сыграли выше своего уровня. Это работа тренера – собрать команду, скрепить её, построить коллектив из индивидуальностей. Его работа во «Флориде» впечатляет, игроки отлично вписались в его систему», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
- 21 сентября 2023
-
13:55
-
13:48
-
13:30
-
13:25
-
13:06
-
13:05
-
12:48
-
12:40
-
12:37
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:15
-
11:11
-
10:57
-
10:47
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:22
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:50
-
04:21
-
04:13
-
03:02
- 20 сентября 2023
-
23:52
-
23:43
-
23:34
-
23:17