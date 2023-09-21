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Экс-игрок «Виннипега»: работа Мориса во «Флориде» поражает. Многие превзошли свой уровень

Экс-игрок «Виннипега»: работа Мориса во «Флориде» поражает. Многие превзошли свой уровень
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Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился мнением о главном тренере «Флориды Пантерз» Поле Морисе. С бывшим наставником «Виннипег Джетс» «пантеры» неожиданно дошли до финала Кубка Стэнли — 2023. Космачук играл под руководством Мориса в составе «реактивных».

«Мне понравилось играть под его руководством, это хороший тренер. Возможно, в его «Виннипеге» было слишком много звёзд – Шайфли, Уилер, Бафлин. Возможно, слишком много таланта. Во «Флориде» тоже есть звёзды – Ткачук, Экблад, но многие там сыграли выше своего уровня. Это работа тренера – собрать команду, скрепить её, построить коллектив из индивидуальностей. Его работа во «Флориде» впечатляет, игроки отлично вписались в его систему», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Космачуком можно прочитать на «Чемпионате»:
«Конечная цель «Лады» — Кубок Гагарина». Продолжение яркого интервью с Космачуком
Эксклюзив
«Конечная цель «Лады» — Кубок Гагарина». Продолжение яркого интервью с Космачуком
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