В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Авангард». После первого периода счёт равный 1:1.
На 15-й минуте первого периода форвард «Сибири» Энди Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ, сравняв счёт в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
В минувшем сезоне в АХЛ форвард получил приз «Уилли Маршалл Эворд» — это награда, ежегодно вручаемая лучшему снайперу лиги по итогам регулярного чемпионата: в 69 матчах он записал на свой счёт 65 очков (37+28). Ещё три игры нападающий провёл в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс», где отметился одной результативной передачей.
В карьере хоккеиста 189 матчей в НХЛ, где он выступал за клубы «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В этих играх Андреофф набрал 28 очков (15+13).
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