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Форвард «Сибири» Энди Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ

Форвард «Сибири» Энди Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает «Авангард». После первого периода счёт равный 1:1.

На 15-й минуте первого периода форвард «Сибири» Энди Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ, сравняв счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Гераськин (Гуляев, Шулак) – 01:02 (5x5)     1:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 14:57 (5x4)     2:1 Андреофф (Александров, Гордеев) – 25:39 (5x5)     3:1 Ефремов (Бутузов, Белоусов) – 28:48 (5x5)    

В минувшем сезоне в АХЛ форвард получил приз «Уилли Маршалл Эворд» — это награда, ежегодно вручаемая лучшему снайперу лиги по итогам регулярного чемпионата: в 69 матчах он записал на свой счёт 65 очков (37+28). Ещё три игры нападающий провёл в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс», где отметился одной результативной передачей.

В карьере хоккеиста 189 матчей в НХЛ, где он выступал за клубы «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В этих играх Андреофф набрал 28 очков (15+13).

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