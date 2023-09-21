Черкас: СКА вышел из кризиса, но команду ждёт сложное турне

Бывший вратарь СКА, Заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил победу армейского клуба в матче с «Северсталью» и поделился ожиданиями от дальневосточного турне подопечных Романа Ротенберга.
«СКА начал сезон с двух побед, если помните. А потом пошла череда поражений. Было видно, что команда не такая свежая, какой мы её хотим видеть. В таких ситуациях нужно терпение — понять, разобраться, почему так. Мы, сидя на диване, никогда не сможем выявить причины. Но то, что СКА выглядел тяжеловатым, было видно. Пошла серия поражений.
Мой тренерский опыт показывает: после четырёх-пяти матчей, когда команда в яму попадает, она потом начинает выпрямляться, расти и побеждать. По игре с «Сибирью», хотя СКА её проиграл, было видно, что армейцы набирают обороты. А в игре с «Северсталью» моментов было создано на две-три игры. Но, во-первых, неплохо сыграл вратарь «Северстали» Шугаев. Во-вторых, СКА не везло. Соперники ничего не создали в первом периоде, но из-за отскока шайбы от борта забили гол. Что ж, этим интересен хоккей.
СКА вышел из кризиса. И в ближайших матчах покажет хоккей, который нравится зрителям. Хотя турне по Дальнему Востоку очень сложное из-за перелётов, смены часовых поясов.
В игре с «Северсталью» тренеры СКА впервые доверили место в воротах 20-летнему Артемию Плешкову? Это связано с конкуренцией во вратарской линии. У Плешкова не слишком большие габариты, но он здорово катается, перемещается, читает игру. Мне понравился. У СКА — сильная вратарская бригада: Маттссон, Николаев, Иванов. Там идёт борьба за место в составе. Плешков её выиграл», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
Ранее известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд разобрал отменённый гол в ворота СКА в матче с «Северсталью».
- 21 сентября 2023
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