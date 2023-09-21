Чебатуркин рассказал о работе Третьяка тренером вратарей в «Чикаго»

Экс-игрок клубов НХЛ Владимир Чебатуркин рассказал о своём лучшем времени в Северной Америке и о работе Владислава Третьяка тренером вратарей в «Чикаго Блэкхоукс».

«Белая полоса» была в НХЛ? Думаю, да, когда после сезона в Сент-Луисе подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс». Наверное, это было моё лучшее время в Америке. Там и русские защитники в составе были – Борис Миронов, покойный Александр Карповцев, и Алексей Жамнов в нападении. Все они мне очень помогали, подсказывали и в игре, и в быту. Было время, когда пришёл к главному тренеру Брайану Саттеру с просьбой отпустить в Россию, так как надоело сидеть в запасе. Он мне сказал, что впервые с такими игроком столкнулся – другой бы сидел и сидел, деньги же капали. В итоге, кто-то травму получил и меня поставили в основу.

В «Чикаго» застал Владислава Третьяка, который работал там тренером вратарей? Он был не постоянно с командой, а прилетал на недели 3-4. Я не силён во вратарской специфике, но мы общались. Владислав Александрович подсказывал, как доставлять шайбу в неудобные для вратарей места и как быстро стоит это сделать. Помогал нам и по техническим моментам – как бросать, исходя из ситуации, и как быстро может среагировать вратарь. Мы, защитники, садились с Третьяком и обсуждали, как взаимодействовать, в том числе, и со своим вратарём», — сказал Чебатуркин в интервью сайту ХК «Юнион-Москва».