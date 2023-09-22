Новичок «Сибири» включил Сергачёва в тройку лучших защитников НХЛ

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев назвал тройку лучших защитников в НХЛ.
«Тройка лучших защитников НХЛ? Сейчас там Макар, Йози, Сергачёв. Ещё могу отметить Карлссона. Его 100 очков стали большой неожиданностью.
В Канаде заниматься хоккеем тоже дорого. Я начал заниматься ещё в России, так что переход не был сложным. В Канаде на юниорском уровне всё устроено по-другому. В каждом городе есть своя команда, разные лиги. Даже в самом Торонто есть лига, которая дала очень много игроков НХЛ. Называется GTHL (Greater Toronto Hockey League – Хоккейная лига Большого Торонто. В ней играли такие хоккеисты как Коннор Макдэвид, Брендан Шэнахан, Пол Коффи, Эрик Линдрос, Джейсон Спецца и другие. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
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