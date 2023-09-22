Форвард «Динамо» Каблуков: ребята из бригад расстроились, что у «Амура» не было удалений

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с хабаровским «Амуром» (2:1 ОТ).

«В прошлом году мы плохо проехали дальневосточный выезд. Сейчас заставляем себя, вытаскиваем всё, чтобы это не повторилось. «Амур» неприятный соперник, вязкий. А тут с ними вдвойне сложнее играть, из-за перелёта небольшой коматоз. Но к третьему периоду разбегались. В начале матча не хватало движения. Ребята из бригад расстроились, что у соперника не было удалений. А они готовились, готовились!

Первый раз слышу, что Гусев играет с травмой. Вроде бы всё нормально, играет. У него всё хорошо. Важно было победить, а то, что сделали это без голов в большинстве — это придаёт больше уверенности в себе», — приводит слова Каблукова официальный сайт КХЛ.