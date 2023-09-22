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Управленческий совет НХЛ одобрил продажу «Оттавы» предпринимателю Майклу Эндлауэру

Управленческий совет НХЛ одобрил продажу «Оттавы» предпринимателю Майклу Эндлауэру
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Управленческий совет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принял единогласное решение одобрить продажу клуба «Оттава Сенаторз» предпринимателю Майклу Эндлауэру. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить $ 950 млн. С 2003 года владельцем «Оттавы» был бизнесмен Юджин Мельник, после смерти которого в 2022 году права собственности на клуб перешли его семье. 5 ноября 2022 года было объявлено, что начался процесс продажи клуба.

Майкл Эндлауэр — бывший владелец команды Американской хоккейной лиги «Гамильтон Булдогс», которая входила в состав «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз». Под его руководством они выиграли Кубок Колдера в 2007 году. В 2015 году он продал франшизу «Канадиенс», купил «Бельвиль Буллз» из Хоккейной лиги Онтарио и перевел их в Гамильтон, где они выиграли чемпионаты ОХЛ в 2018 и 2022 годах. В 2009 году он приобрёл акции «Канадиенс».

Под руководством Мельника «Сенаторз» дошли до финала Кубка Стэнли 2007 года, проиграв «Анахайм Дакс» в пяти играх, и финала Восточной конференции 2017 года, проиграв «Питтсбург Пингвинз» в семи играх.

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