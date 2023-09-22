Управленческий совет НХЛ одобрил продажу «Оттавы» предпринимателю Майклу Эндлауэру

Управленческий совет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принял единогласное решение одобрить продажу клуба «Оттава Сенаторз» предпринимателю Майклу Эндлауэру. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить $ 950 млн. С 2003 года владельцем «Оттавы» был бизнесмен Юджин Мельник, после смерти которого в 2022 году права собственности на клуб перешли его семье. 5 ноября 2022 года было объявлено, что начался процесс продажи клуба.
Майкл Эндлауэр — бывший владелец команды Американской хоккейной лиги «Гамильтон Булдогс», которая входила в состав «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз». Под его руководством они выиграли Кубок Колдера в 2007 году. В 2015 году он продал франшизу «Канадиенс», купил «Бельвиль Буллз» из Хоккейной лиги Онтарио и перевел их в Гамильтон, где они выиграли чемпионаты ОХЛ в 2018 и 2022 годах. В 2009 году он приобрёл акции «Канадиенс».
Под руководством Мельника «Сенаторз» дошли до финала Кубка Стэнли 2007 года, проиграв «Анахайм Дакс» в пяти играх, и финала Восточной конференции 2017 года, проиграв «Питтсбург Пингвинз» в семи играх.
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