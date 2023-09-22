Майкл Эндлауэр прокомментировал одобрение сделки по покупке «Оттавы»

Предприниматель Майкл Эндлауэр высказался о покупке клуба «Оттава Сенаторз».
«Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» — потрясающая организация, начиная от игроков и заканчивая персоналом и самыми страстными фанатами в игре. Моя семья и я очень рады официально стать частью команды «Оттавы» и сообщества Оттава-Гатино.
Спасибо НХЛ и семье Мельник за возможность воплотить это в жизнь и доверить мне управлять этой замечательной франшизой в будущем. Спасибо также моим партнёрам по долевому участию и консультантам по сделке, которые, как и я, привержены делу достижения успеха на площадке и за её пределами в столичном регионе.
Мне не терпится приехать в Оттаву и официально начать все дела. Это невероятно захватывающее время для франшизы, фанатов и сообщества.
Вперёд, «Сентаторз»!» — приводит слова Эндлауэра официальный сайт НХЛ.
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