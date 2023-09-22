Дмитрий Рябыкин: считаю «Нефтехимик» одной из самых весёлых команд КХЛ

Российский тренер Дмитрий Рябыкин высказался о старте «Нефтехимика» в 16-м сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» считаю одной из самых весёлых команд КХЛ, в некоторых матчах ему удаётся сыграть с огоньком, в авантюрный хоккей. Но с таким стилем тяжело добиться результата.

Бросается в глаза, что «Нефтехимик» часто пропускает дурные голы. Это голы в первых сменах матчей, которые психологически надламывают команду. Самое тяжёлое в спорте — это догонять, а «Нефтехимик» постоянно даёт соперникам фору.

Возьмите недавнюю игру с «Барысом», там вратарь Тихомиров пропустил с нулевого угла в первой же смене. Команда просто надломилась, отсюда 0:8.

Вратарская проблема? Там играет очень талантливый голкипер Гарипов, по потенциалу — топ-вратарь. Но, к сожалению, нет стабильности. Хотя в прошлом сезоне до травмы именно он выдал суперсерию, которая вернула Нижнекамск в кубковую гонку. Ходят слухи, что «Нефтехимик» приобретёт Кареева, но тут тоже риск. Всё-таки этот вратарь недавно не задержался в «Салавате Юлаеве», да и «Спартак» в его отношении как-то быстро перегорел», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.