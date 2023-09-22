Нападающий ЦСКА Григоренко: приятно, когда в трудную минуту болельщики нас поддерживают

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой» (1:3).

«Ключевые моменты игры с «Ладой»? Можно выделить ряд моментов. Не клеится командная игра. Невыразительно действуем в атаке, не можем реализовать собственные моменты. Также в обороне есть ошибки. Из позитивного можно сказать, что отступать некуда. Нужно двигаться только вперёд. Поговорили в раздевалке после игры, надеюсь, это внесёт свои изменения. Нужно быть лучше, так играть непозволительно.

Матч с «Локомотивом» — отличный шанс поквитаться за домашнее поражение? Да, думаю, все понимают, какие тяжёлые игры с «Локомотивом» получаются. Поэтому все постараются. Игра против такого соперника даст команде импульс.

Не удалось порадовать фан-сектор болельщиков в Тольятти? Приятно, когда в трудную минуту болельщики нас поддерживают. Они всегда ходят, болеют, переживают. Очень надеюсь, что мы сможем отплатить им победами. И ещё раз огромное спасибо, что болеют. Повторюсь, в трудный момент болельщики с нами!» — приводит слова Григоренко официальный сайт ЦСКА.