В «Авангарде» прокомментировали обмен Бойкова из «Динамо»

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал обмен защитника Сергея Бойкова из московского «Динамо». Бело-голубые получат денежную компенсацию.

«Бойков имеет опыт игры за океаном, прошёл североамериканскую школу хоккея и обладает качествами, важными для нашей команды. Он дисциплинирован, играет в меру жёстко, умеет блокировать броски и постоять за партнёров. Рассчитываем, что в «Авангарде» Сергей выйдет на пик своей формы и усилит оборону нашей команды», — приводит слова Курьянова официальный сайт «Авангарда».

В «Авангарде» Сергей Бойков будет выступать под 96-м игровым номером. Контракт с 27-летним хоккеистом заключён на два года.

Бойков является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года.