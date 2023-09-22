«Чуть менее дружелюбны, чем оргкомитет Пекина». Дэйли — об участии НХЛ в ОИ-2026

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии игроков лиги в Олимпийских играх 2026 года.

«Мы активно разрабатываем формат международного соревнования на февраль 2025 года. Это наша общая цель с профсоюзом игроков. Что касается Олимпиады, то летом у нас была встреча с МОК, ИИХФ и профсоюзом игроков, после которой были созданы рабочие группы. Главная проблема — в том, на кого лягут затраты, которые нам обычно компенсировали. Это большие затраты — речь о страховке контрактов и оплате перелётов из Северной Америки в Италию и обратно. В прошлом это оплачивали олимпийские организации, сейчас мы стараемся разобраться с этим вопросом.

Не могли мы просто придерживаться принципов, о которых договаривались перед Олимпиадой-2022? Всё легко могло бы быть так, если бы не другая сторона. В 2022-м мы в итоге пришли к соглашению, но сейчас и МОК, и ИИХФ считают, что это будут другие Олимпийские игры, и в 2026-м будут другие условия, включая то, на что готов местный олимпийский комитет с финансовой и других точек зрения, чтобы поддержать приезд игроков НХЛ. Они чуть менее дружелюбны, чем оргкомитет Пекина», — сказал Дэйли в подкасте The Chirp.